Gezondheid, Goed Doel Geschreven op 7-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Dit is ‘m! De Pink Ribbon Armband van 2017. De nieuwe Pink Ribbon armband bestaat uit vier armbandjes die ook los van elkaar gedragen kunnen worden.

De Pink Ribbon armband is verpakt in een geschenkverpakking en is zeer geschikt als cadeautje waarmee je tegelijkertijd Pink Ribbon een warm hart toe draagt.

Met de aankoop van de Pink Ribbon armband 2017 steun je zorgvuldig door Pink Ribbon uitgekozen projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker.

De Pink Ribbon Armband kost € 9,99 en dan doneer je € 4,26 aan borstkankeronderzoek. Bestel ‘m nu.

LET OP: wanneer je nu de Pink Ribbon armband 2017 bestelt dan wordt deze in de week van 25 september 2017 verzonden.

