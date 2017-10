Gezondheid Geschreven op 10-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Borstkanker komt ook bij mannen voor. Informatie specifiek over borstkanker bij mannen, is lastig te vinden. Veel van de informatie over borstkanker is gericht op vrouwen.

De nieuwe website Mannen Met Borstkanker heeft als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie voor iedereen die op zoek is naar informatie over borstkanker bij mannen te verbeteren en kan worden gebruikt als een ‘wegwijzer’ voor patiënten, naasten, medische professionals en onderzoekers die op zoek zijn naar informatie over borstkanker bij mannen.

Tijdens het Borstkankersymposium was er speciaal voor mannen de workshop: Waar hebben mannen met borstkanker behoefte aan? Tom Bootsma, onderzoeker gaf een lezing over de resultaten van het project: Optimale voorlichting en zorg voor mannen met borstkanker. Aan het eind van de workshop werd Mannen Met Borstkanker gelanceerd.

