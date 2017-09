Gezondheid Geschreven op 4-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert stichting Jij Speelt de Hoofdrol voor de 3e keer het Borstkankersymposium in Kasteel de Vanenburg in Putten. Van Patiënten voor Patiënten.

Het programma is in nauwe samenwerking met Borstkankervereniging Nederland samengesteld. Het thema van dit jaar is Tijd om te kiezen.

Welke keuzes zijn er? Waarom is bewust kiezen als je te maken krijgt met borstkanker zo belangrijk? En soms ook zo lastig? Je hoeft het niet alleen te doen! Wat kan helpen en welke ondersteuning is er? Met een line up van diverse sprekers en onderwerpen is een programma samengesteld dat bezoekers informeert en inspireert.

Het Borstkankersymposium Tijd om te Kiezen is voor (ex) borstkankerpatiënten en hun naasten die samen met lotgenoten en specialisten op zoek gaan naar antwoorden. Dit symposium zit boordevol informatie, inspiratie en interactie!

Kanker en arbeid staat prominent op de agenda omdat nog steeds 1 op de vier werknemers zijn of haar baan kwijtraakt. In de middag kunt je kiezen om het middagsymposium Kanker & Arbeid over dit thema te bezoeken. Door het organiseren van het middagsymposium, separaat aan het borstkankersymposium, wordt de borstkankerpatiënt een plek geboden waar zij de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen bespreken met experts. Ook de werkgevers zijn van harte uitgenodigd om mee te komen.

Per jaar worden 8000 werknemers geconfronteerd met borstkanker. Een diagnose die je wereld op de kop zet. Niet alleen de borstkankerpatiënt, maar ook de werkgever en collega’s moeten aan de slag om er alles aan te doen dat je je werk behoudt. Want met een gemiddelde verzuimduur van 380 dagen vraagt dat veel van alle betrokkenen.

Maar hoe doe jij dat? Hoe hou je zelf de regie, ook op momenten dat je wel iets anders aan je hoofd hebt tijdens de behandeling. Nadenken over behoud van je baan/werk begint al direct na de diagnose en is van groot belang. Soms jaren nadat je je behandeling hebt afgerond wordt je nog geconfronteerd met de late gevolgen van borstkanker die ook van invloed kunnen zijn op je werk. Hoe kun je werk zo inrichten dat het ook dan nog bij je blijft passen? En wie helpt je daarbij?

Het middagsymposium Kanker & Arbeid is bedoeld voor alle (ex)kankerpatiënten en hun leidinggevende/werkgevers of HR-managers. Maar ook voor dienstverleners in de zorg die te maken hebben met re-integratie van kankerpatiënten naar werk. Tijdens deze interactieve middag staat het beantwoord krijgen van al je vragen centraal en krijgt je praktische handvatten aangereikt.

