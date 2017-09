Vervoer en OV Geschreven op 27-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 23 november 2017 is het tijd voor de tweede editie van het Parkeerbeheer Congres. Hét evenement exclusief voor beheerders van parkeervoorzieningen. Dit jaar staat online dienstverlening en data centraal tijdens het Parkeerbeheer Congres.

Doel van het Parkeerbeheer Congres is het bieden van een podium waar beheerders visies, tools en ervaringen kunnen uitwisselen om hun beheerstaken efficiënt en effectief uit te voeren.

De wereld ‘digitaliseert’. Ook in de parkeerwereld nemen onder meer data, the cloud, automatische herkenning, online aan- en afmelden en internetdiensten een steeds grotere plaats in. Wat betekent dit voor u als beheerder en waar liggen de kansen? Wat is allemaal mogelijk en -heel concreet- wat kunt daarmee in uw dagelijkse praktijk?

Het Parkeerbeheer Congres 2017 vindt plaats op donderdag 23 november 2017 in Houten, tijdens de beurs Verkeer & Mobiliteit & Parkeren.

