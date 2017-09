Sport Geschreven op 22-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Nationaal Zwembadcongres 2017 op woensdag 22 en donderdag 23 november 2017 in Amersfoort, zal volledig in het teken staan van veiligheid in zwembaden in de meest ruime zin van het woord. Ook zullen daar de eerste opbrengsten van reeds ondernomen acties worden besproken en geïnitieerd.

Goede en misschien dit keer juist ook wel minder goede voorbeelden uit de praktijk, zullen tijdens het congres leidend zijn. Natuurlijk kijken we dan naar alle verschillende invalshoeken: die van de gemeente, van de zwembadexploitant en zijn personeel en uiteraard die van de gebruikers.

Incidenten met RVS-ophanging in zwembaden, een (camping)zwembad dat per direct gesloten moet worden vanwege de slechte waterkwaliteit na controle van de Provincie, problemen met overlast bezorgende bezoekers en de recente uitspraak van de rechtbank in Midden-Nederland dat drie medewerkers van het zwembad in Rhenen tot taakstraffen zijn veroordeeld vanwege het overlijden van een meisje tijdens het schoolzwemmen. Het is ‘slechts’ een greep uit de vele onderwerpen waarmee zwembaden de laatste tijd veelvuldig in het nieuws zijn geweest.

Logische vragen dringen zich op. Is het nog wel veilig in de Nederlandse zwembaden? En als het antwoord ja is, hoe weten we dat dan zo zeker? De vele vragen komen van de media, bezoekers, personeel en managers van de baden, raadsleden, ministers, Tweede Kamerleden, handhavers van provincies en ga zo nog maar even door. Vragen waarop soms een antwoord is, maar lang niet altijd.

Zomaar een greep uit de vele thema’s waarover we met elkaar in gesprek zullen gaan: Voldoen de protocollen, werkplannen en toezichtplannen nog wel? Hoe zorg ik voor kwalitatief voldoende personeel? Wat vindt het personeel er eigenlijk zelf van? Welke middelen hebben we nog meer, dan alleen ‘menselijk toezicht’? Bestaat 100% veiligheid wel? Moet er een Nationale Veiligheidsraad Zwembaden komen? Kunnen we elkaar in de regio helpen?

Is het Protocol Vrolijk en Veilig toekomstproof? Durven scholen nog wel naar het zwembad? Hoe zit het nu eigenlijk met de WHVBZ en de handhaving daarop? Scholing en opleiding van professionals én vrijwilligers en de rol van de exploitant. Veiligheid voor de deur en in het zwembad? Beveiligers, of sfeermakers?

De verschillende thema’s worden in workshops, debattenreeksen en plenair behandeld en zijn naast informatief vooral ook praktisch gericht. U kunt er zo mee aan de slag. U kunt zich hier inschrijven.

