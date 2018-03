Educatie Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het MBO is een belangrijke speler voor duurzaamheid. Het netwerk MBO voor Morgen is opgericht met als doelstelling om het MBO onderwijs toekomstbestendig en duurzaam te maken en duurzaamheidspioniers in het veld te inspireren, activeren en verbinden.

Het netwerk is een initiatief van Leren voor Morgen, Katapult, Het Groene Brein, Duurzaam MBO en Groene Groei. Organisaties die actief zijn in het duurzame onderwijsveld.

Samen hebben ze een grote en betrokken groep van ambassadeurs, die zich binnen hun eigen onderwijsinstelling, bedrijf of regio sterk maken voor duurzaam onderwijs en innovatie. Onder de naam MBO voor Morgen trekken ze samen op om duurzaamheid in het MBO een boost geven.

Op 15 maart 2018 organiseert MBO voor Morgen een kick-off evenement waar het netwerk wordt gepresenteerd. Tijdens de werkconferentie Next-Education bij Kasteel Groeneveld in Baarn, komen duurzaamheidspioniers uit het hele MBO-veld bij elkaar om na te denken over hoe het netwerk

duurzaamheid in Nederland op de kaart kan zetten.

Daarnaast worden er in werksessies good practices vanuit het veld gedeeld, worden er instrumenten gepresenteerd die helpen om duurzame

innovatie een vast onderdeel te maken van opleidingen, en worden er handvatten gegeven om invulling te geven aan duurzaamheid in het curriculum. Als afsluiter van de dag spreekt Ruud Koornstra, eerste Energiecommissaris van Nederland, de aanwezigen toe.

