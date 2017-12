Nederland Geschreven op 13-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Robert Long, pseudoniem van Jan Gerrit Bob Arend (Bob) Leverman werd in Utrecht geboren op 22 oktober 1943 was een Nederlands zanger, schrijver, componist, cabaretier en televisiepresentator. Hij overleed in Antwerpen op 13 december 2006.