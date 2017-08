Sport Geschreven op 31-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Olympisch Stadion; historische grond en zaterdag 2 september het podium voor één groot voetbalfestijn: de La League All-Star Match & Girls Finals.

La League, een initiatief van Plan Nederland, maakt zich sterk om meiden wereldwijd door middel van voetbal meer kracht, meer zelfvertrouwen en meer eigenwaarde te geven.

Als je zelf wilt ervaren wat dat betekent, kom dan zaterdag 2 september 2017 naar het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Ontmoet BN’ers, (oud-)internationals, voetbalsters uit de Nederlandse eredivisie en ook een aantal Oranje Leeuwinnen uit de gouden selectie van WEURO 2017 die in onze nationale vrouwenvoetbalcompetitie spelen. Moedig de talenten aan die meedoen aan de battle tussen Yes-R en Rocky, steun de meiden die strijden voor de La League Trophy, juich bij de uitdaging die Ronald de Boer en Daphne Koster aangaan en doe vooral zelf mee aan het Voetbalparcours.

Twee iconen uit het Nederlandse voetbal die zaterdag 2 september de uitdaging met elkaar aangaan. Ronald de Boer, vader van vijf dochters, heeft vast wel enig idee wat voetbal en meiden met elkaar hebben. Daphne Koster, oud-eredivisiespeelster en oud-international, weet uit ervaring en door passie de waarde van voetbal wel op de juiste hoogte in te schatten. Daphne Koster en Ronald de Boer staan tijdens de La League Finals tegenover elkaar op het voetbalveld.

Zij zijn de captains van twee voetbalteams, die zijn samengesteld uit BN’ers, maar ook oud-internationals – zowel uit de mannen – als de vrouwenselectie – en een aantal speelsters uit de nationale Eredivisie Vrouwen. Beide teams worden gecompleteerd met een opzienbarende gastspeler of gastspeelster. Deze even unieke als spraakmakende wedstrijd is nu al een van de meest memorabele programmaonderdelen van deze dag.

In het Olympisch Stadion vindt de officiële aftrap plaats van de Eredivisie Vrouwen! Alle Eredivisiespeelsters komen naar La League voor de kick-off van het nieuwe voetbalseizoen. Neem een selfie, scoor handtekeningen en vraag tips aan jouw heldinnen! Een paar speelsters doen ook mee aan de unieke La League All-Star Match. En ja… ook een aantal van de Oranje Leeuwinnen uit de nationale Eredivisie zijn van de partij en misschien nemen ze ook de beker nog mee!

Zie ook: World Girl’s Day: Verkocht door mijn Vader Because I am a Girl by Plan Nederland – Open Art Fair ondersteunt Because I am a Girl by Plan Nederland – Neau: Koop een Leeg Flesje en Vul Het Zelf Met Water en Steun Plan Nederland – Daphne Bunskoek Steunt Because I am a Girl by Plan Nederland – De Marikenloop steunt Plan Nederland Girls First: 28.000 Euro voor Moestuinproject in Bolivia – De Twirls gaan Naakt voor de Chique Twirlskalender: Because I Am A Girl by Plan Nederland – Cycle for Plan: A Once in a Lifetime Challenge in Malawi, Vietnam en Nicaragua by Plan Nederland