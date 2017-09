Geschreven op 4-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagochtend 5 oktober aanwezig bij het congres Gender & Gezondheid van WOMEN Inc. in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Tijdens de bijeenkomst staan de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling binnen gendersensitieve gezondheidszorg centraal.

Tijdens het congres op 5 oktober delen experts, onder wie artsen, zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers, de nieuwste inzichten binnen hun vakgebied. Wat is er bijvoorbeeld veranderd binnen medische opleidingen, welke rol heeft de farmacie in gendersensitief geneesmiddelenonderzoek en wat moet er nog gebeuren om zorg op maat te kunnen bieden?

Het congres Gender & Gezondheid is gericht op professionals uit de gezondheidszorg en andere domeinen betrokken bij de gezondheidszorg (artsen, zorgverleners, beleidsmakers, patientenverenigingen, wetenschappers, farmacie, media en zorgverzekeraars). Gratis toegang voor studenten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Paramedici tegen gereduceerd tarief. U kunt zich hier aanmelden.