De officiële opening van ‘s Werelds grootste fietscongres Velo-city verricht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op dinsdag 13 juni 2017 in De Vereeniging in Nijmegen. Dit is het startsein voor het congres en verschillende fietsactiviteiten

Velo-city, vindt dit jaar in de regio Arnhem-Nijmegen plaats van 13 tot en met 16 juni. Deze Global Cycling Summit wordt gezamenlijk georganiseerd door de gemeenten Arnhem en Nijmegen, in samenwerking met de European Cyclists’ Federation (ECF) en de provincie Gelderland.

De regio Arnhem – Nijmegen bevindt zich met het organiseren van de Velo-city conferentie in goed gezelschap: in 2016 vond de conferentie plaats in de Taiwanese hoofdstad Taipei en in 2018 is Rio de Janeiro aan de beurt. De keuze voor de Arnhem/Nijmegen-regio is niet zo gek, want niet alleen staat Nederland internationaal bekend als fietsland bij uitstek, ook is juist in deze regio het fietsen goed georganiseerd, met de vele fietspaden, snelfietsroutes en talloze fietsvoorzieningen.

De meeste Nederlanders (84%) hebben één of soms zelfs twee fietsen. Van de 17 miljoen inwoners in Nederland zitten er 13,5 miljoen op de fiets. In totaal bezitten zij 22,3 miljoen fietsen! Er is geen soortgelijk land op de wereld waar fietsen zo intensief worden gebruikt.

Velo-city is ’s werelds grootste fietscongres waar zo’n 1.500 professionals van over de hele wereld elkaar ontmoeten om de laatste innovaties op fietsgebied te bespreken en meer te leren over het fietsvriendelijk inrichten van steden en regio’s. Het thema van het congres is dit jaar ‘the freedom of cycling’. Een thema dat onder meer oog heeft voor het belang van fietsen voor de gezondheid, het gebruik van de fiets door iedereen en de verbindende kracht van samen fietsen.

In een klimaatpeloton van 40 personen is klimaatgezant Marcel Beukeboom vanochtend vertrokken naar het internationale fietscongres Velo-city. Met deze fietstocht vraagt hij aandacht voor de rol die de fiets kan spelen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

In het peloton fietsen mensen mee die het klimaat een warm hart toedragen, onder meer vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Utrecht en de Universiteit van Wageningen. Ook rijdt voormalig profwielrenner Daan Luijkx mee, die oprichter is van de duurzame wielerploeg Team Earth.

Na zijn succes met de Vacansoleil-DCM wielerploeg heeft Daan Luijkx een nieuwe missie. Een World Tour wielerploeg bouwen die duurzaam is. Duurzaam gefinancierd enerzijds. En anderzijds met een duurzame boodschap: als we de schoonheid van de aarde willen behouden voor de generaties na ons, dan zullen we er anders mee om moeten gaan. Team Earth is de naam van een revolutionaire wielerploeg. Niet zoals de meeste fietsploegen afhankelijk van één of twee hoofdsponsors. Maar met maximaal zes partners die duurzaamheid tot een belangrijke missie hebben.

Team Earth is een uniek platform dat een wereldwijd publiek gaat betrekken bij sustainability. Daarmee vormt Team Earth een prachtig podium voor haar partners. Want naast het bereiken van miljarden wieler- én duurzaamheidsfans in de wereld, biedt Team Earth diverse oplossingen voor de uitdagingen die de partners hebben. Een zeer exclusief netwerk op het gebied van duurzaamheid, de ongekende aantrekkingskracht van de wielersport, de renners die een actieve rol voor de partners vervullen, et cetera. Team Earth is een partnership waarin de wielerploeg en haar partners gezamenlijk optrekken om een uniek verhaal wereldkundig te maken.