Nederland Geschreven op 16-3-2018

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en wordt in 2018 voor de 41e keer georganiseerd.

In het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 april 2018 openen zo’n 200 bedrijven verspreid over Nederland hun deuren om te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten.

Honderden gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers openden dit weekend hun deuren van de kas voor het publiek. In zo’n 24 regio’s verspreid over Nederland kun je gaan kijken wat er allemaal gebeurt in die glazen kassen.

Enthousiaste glastuinbouwondernemers laten zien hoe zij dag in dag uit bezig zijn om smaakvolle groenten, kleurige bloemen en verrassende potplanten te kweken. En dat ze voortdurend op zoek zijn naar nieuwe smaken, nieuwe kleuren en vormen, op een manier die schone en veilige producten oplevert.

In de kassen worden kleurrijke producten gekweekt. Bloemen en planten in prachtige tinten en heerlijke glasgroenteproducten die ook in steeds meer kleuren beschikbaar zijn. De glastuinbouw gaat voor een kleurrijke toekomst.

Producten worden gekweekt op een efficiënte manier: er wordt zorgvuldig met energiebronnen, water en voedingsstoffen omgegaan. Alles wordt afgestemd naar behoefte van de plant. En als planten zich niet helemaal lekker voelen wordt dit zo veel mogelijk op een biologische manier opgelost. Tijdens Kom in de Kas vertellen de kwekers dit kleurrijke verhaal van de sector.

Naast een kijkje in de kas worden tijdens Kom in de Kas diverse activiteiten voor jong en oud aangeboden. In productpresentaties op de bedrijven wordt getoond hoe kleurrijk het productenaanbod is. Met de KomInDeKas-app kunnen de kinderen op zoek naar de helden van de kas. Bij de groentebedrijven kan er worden geproefd van het lekkers dat in de kas wordt gekweekt.

