Verkiezingen Geschreven op 27-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Wie vertrouwt er nog de politiek? Ze beloven van alles maar ze doen helemaal niks. Zo zwart wit is het gelukkig niet. Maar het is een stelling waarop het klimaatlabel is gebaseerd.

Hier wordt niet gekeken naar wat partijen beloven, maar wat ze hebben gedaan!

Het label is op basis van stemmingen in de Tweede Kamer van de afgelopen jaren, met telkens de vraag of de stemming goed of slecht is voor het klimaat. Hierin zijn voornamelijk de belangrijke stemmingen meegenomen en zaken als kernenergie zijn niet meegenomen.

De stemmingen zijn opgeteld met soms een weging voor een belangrijke stemming. Behalve misschien voor regeringspartijen, kan je hier heel simpel iedere partij afrekenen op wat ze hebben gedaan! Het Klimaatlabel is een initiatief ontstaan vanuit De Nederlandse Klimaatbeweging

Op zich een mooi initiatief dat een aardig beeld geeft van hoe de verschillende politieke partijen de afgelopen vier jaar hebben gestemd als het gaat om het klimaat.

Snap niet waarom zaken als kernenergie niet zijn meegenomen bij de vaststelling van het Klimaatlabel.

Zie ook: Tweede Kamerverkiezingen 2017: Waarom Kies Jij? Platform voor Online Politiek Speeddaten – Kies Werk Kompas: Stemhulp voor de Tweede Kamerverkiezingen voor Mensen Zonder Werk – Onderstroom Documentaire by Jeroen Hoogendoorn: De Democratie onder Stroom – Groen Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017: Hoe Groen zijn de Politieke Partijen?