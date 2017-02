Verkiezingen Geschreven op 16-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hoewel de economie groeit en de werkloosheid daalt, zijn er nog steeds 1,7 miljoen mensen in Nederland die niet of nauwelijks meedoen op de arbeidsmarkt.

Dit zijn bijvoorbeeld 50-plussers, jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een handicap, et cetera.

Niet meedoen op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor iemands inkomen en welzijn. Voor werklozen is dit thema dus heel belangrijk in de aanstaande verkiezingen.

Vanaf vandaag is er een speciale stemhulp voor hen in de lucht: het Kies Werk Kompas. Start Foundation wil werklozen hiermee de kans geven om in de maand voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 te bepalen welke partij het beste aansluit bij de persoonlijke opvattingen over werk en inkomen.

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Ook wil men drempels wegnemen die daar voor hen liggen.

Start Foundation financiert bestaande initiatieven, en neemt ook zelf regelmatig het initiatief. Zodat banen ook voor mensen met minder kansen op werk onder handbereik komen.

Start Foundation is een onafhankelijke organisatie. Het maakt niet uit op welke partij u stemt. Wel vinden men het belangrijk dat u gaat stemmen.

Kies Werk Kompas verricht aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Voor dit onderzoek wordt expliciet om uw toestemming gevraagd. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden of openbaar gemaakt.

Start Foundation bemiddelt zelf geen mensen naar werk.

Op Kies Werk Kompas kan de kiezer reageren op twintig stellingen over bijvoorbeeld sollicitatieplicht, ontslagrecht, (om)scholing, het basisinkomen, sociale werkplaatsen en bijverdienen bij een bijstandsuitkering.

