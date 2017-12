Sport Geschreven op 15-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in Almere de jaarlijkse Kennisdag Sport en Gemeenten.

Het programma biedt een grote variëteit aan onderwerpen, een ruime keuze uit verschillende thema’s en actuele beleidsvraagstukken op het terrein van lokaal sport- en beweegbeleid.

Verschillende sprekers en betrokkenen van gemeenten, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF en anderen presenteren de volgende onderwerpen voor u: Vergroten van economische én maatschappelijke impact van (top)sportevenementen. Jongeren binden en behouden bij sport. Ongewenst gedrag in de sport. Lokale monitoring sport en bewegen op basis van landelijke data. Multisport; een multiskills benadering voor een leven lang beweegplezier. De ‘bewegende’ stad Groningen. Sportvoorzieningen en sportdeelname. De ‘maatschappelijke meerwaarde’ van sportvoorzieningen. Effecten van lokale promotie van sport en bewegen. Versterken van de georganiseerde sport. Buurtsportcoach plus. Intensivering en optimalisatie gebruik sportaccommodaties. Vitaal Vechtdal, een succesvolle aanpak voor een gezonde en actieve regio! Meer balans in tarieven Sport Utrecht. Aangepast sporten op de sportclub.

U kunt op de Kennisdag Sport en Gemeenten uw eigen programma samenstellen uit bijna 20 onderwerpen, onderverdeeld in vijf themapleinen: Sport en accommodaties, Sport en maatschappij, Sport en economie, Sport en beweegstimulering en Integraal Sportbeleid.

Bent u beleidsmaker, sportprofessional of hoofd van een sportafdeling? Benut dan de kans om op de Kennisdag Sport en Gemeenten kennis te nemen van actuele ontwikkelingen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

