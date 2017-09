Vervoer en OV Geschreven op 27-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In het Rotterdamse Fietsplan 2016-2018 krijgt de fiets een belangrijke rol om de stad bereikbaar te houden.

Tijdens het Nationaal Fietscongres 2018, dat op woensdag 20 en donderdag 21 juni 2018 in Rotterdam wordt gehouden, is te zien wat de omslag in denken de stad en haar fietsers heeft opgeleverd.

Rotterdam is, na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van de automobiliteit in de wederopbouwperiode, min of meer vanzelfsprekend ingericht als stad met veel ruimte voor de auto. Hier bleef de urgentie om meer ruimte te geven aan schoon en langzaam verkeer dan ook langer uit dan in historische binnensteden, zoals Utrecht of Amsterdam. Rotterdam maakt nu een omslag, waarbij groei en stedelijke verdichting, economische vernieuwing en de transitie naar meer fiets- en ov-gebruik richtinggevend zijn.

De afgelopen tien jaar is het aandeel fietsen in Rotterdam met 60% gestegen. Dat is meer dan een verdubbeling, terwijl het autogebruik nagenoeg stabiel is gebleven. Het Rotterdamse college wil de groei in het fietsgebruik nog verder stimuleren, onder meer door de 208.000 Rotterdammers die nu dagelijks de fiets pakken meer ruimte, comfort en snelheid te geven.

Op 20 juni 2018 kan tijdens het precongres (ook op de fiets) kennis worden gemaakt met het fietsbeleid en de mobiliteitstransitie van Rotterdam. ’s Avonds vindt het informele fietsdiner plaats.

Op 21 juni is tijdens de congresdag volop ruimte voor interessante sessies, wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt en kunnen de congresgangers hun kennis(sen) verder uitbreiden.

De Tour de Force Innovatieprijs 2017 is gewonnen door Kees Vernooij en Sjoerd Linders van de gemeente Amsterdam. Met een pakket vernuftige kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen slaagt men erin de doorstroming van het fietsverkeer op kruispunten aanzienlijk te verbeteren. De prijs werd uitgereikt op het Nationaal Fietscongres in Tilburg.

Voor de Tour de Force Innovatieprijs zijn 58 ideeën ingezonden. De winnende inzending ‘Ontwerpen naar gebruik’ haakt in op een belangrijke doelstelling van de Tour de Force ‘Meer ruimte voor de fiets in steden’. De inzending kreeg verreweg de meeste punten, die werden toegekend door het publiek via de Tour de Force website en een deskundige jury.

