Het vierde editie van het Nationaal Congres Evenementen (NCE) vindt dit jaar plaats op maandag 16 april 2018 in de Bibliotheek van Rotterdam met prachtig uitzicht op de iconische Markthal.

Deze dag draait om het delen van kennis over de evenementensector met elkaar en door professionals in de vorm van themasessies.

Het Nationaal Congres Evenementen gaat over de relatie tussen publieksevenementen en de vakgebieden marketingcommunicatie & promotie, sponsoring & subsidiering, toerisme & recreatie en onderzoek. Het Nationaal Congres Evenementen richt zich op het bedrijfsleven, zoals organisatiebureaus, toeleveranciers en sponsors van evenementen en op gemeenten en de semi-overheid.

De Nationale Evenementenprijzen worden sinds 2001 uitgereikt aan gemeenten en evenementenorganisatoren. De vakprijzen zijn in het leven geroepen om evenementen en evenementensteden te eren die een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen in de sector zijn. Met de prijzen wordt ook de aandacht gevestigd op de kwaliteit en positieve effecten van festivals en publieksevenementen.

De winnaars van de Nationale Evenementenprijzen 2016: in de categorie Evenementenstad van het jaar boven 100.000 inwoners is Rotterdam tot winnaar uitgeroepen. In de categorie Evenementenstad van het Jaar tot 100.000 inwoners gaat de prijs naar Heerlen. In de categorie Beste Publieksevenement is Jheronimus Bosch 500 met de eer gaan strijken. De Evenementen Innovatieprijs gaat naar het Friese festival Welcome to the Village. Eurosonic Noorderslag is de winnaar van de tweejaarlijkse Grand Prix.

De vijf steden in de categorie boven 100.000 inwoners krijgen vanaf dit jaar voor het eerst allemaal het predicaat ‘Excellente Evenementensteden’ uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Eltje de Klerk. “Met het predicaat Excellente Evenementenstad krijgen zeer goed presterende steden de zichtbaarheid en waardering die ze verdienen.

Klinkt allemaal heel mooi, maar ik vraag mij af of duurzaamheid bij evenementen ook een criterium is. Lijkt mij van niet aangezien Rotterdam alweer, ik dacht voor de vijfde keer, tot Evenementenstad van het Jaar werd uitgeroepen. En juist in Rotterdam is weinig tot niets te merken van duurzaamheid bij evenementen.

