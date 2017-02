Verkiezingen Geschreven op 13-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Iedere Nederlander die milieu en natuur mee wil laten wegen in zijn of haar stemkeuze op 15 maart, kan het Groen Kieskompas invullen.

U krijgt 30 stellingen over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw voorgelegd waarop u uw antwoord kiest.

Het Groen Kieskompas geeft inzicht hoe politieke partijen staan tegenover groene thema’s.

Het Groen Kieskompas is een initiatief van Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Als u alle vragen heeft beantwoord krijgt u een mooi plaatje te zien, zoals hieronder. Ook krijgt u te zien bij welke partij u het dichtst staat. Bij mij was dat Groen Links.

Ook kunt u in een overzicht zien hoe uw antwoorden overeenkomen per partij. Er is geen sprake van een stemadvies, maar het blijft een handige tool om even te kijken hoe groen de verschillende politieke partijen scoren met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

U kunt natuurlijk ook nog even een bezoek brengen aan de Stemwijzer, het Kieskompas en de Verkiezingswijzer om uw keus te bepalen voor de Tweede Kamerverkiezingen, mocht die nog niet vaststaan.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2017. Het zijn reguliere verkiezingen, maar tevens liggen drie grondwetsvoorstellen voor die in eerste lezing zijn aanvaard door beide Kamers. Dat betreft het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland.

De huidige Tweede Kamer wordt op donderdag 23 maart ontbonden en daarna treedt de nieuwgekozen Kamer aan.