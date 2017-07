Cradle to Cradle Geschreven op 6-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vereniging Circulair Friesland en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân organiseren op donderdag 5 oktober het Congres Circulaire Economie.

Tijdens dit Congres staat de status anno 2017 centraal en wordt er aan de hand van verschillende thema’s stilgestaan bij de te nemen stappen om een circulaire economie gezamenlijk te borgen.

Het Ecomunity park in Oosterwolde is het podium waar de Noord-Nederlandse aanpak met de rest van de wereld wordt gedeeld. Het bedrijfsleven, onderwijs en de overheden worden uitgenodigd om deze unieke aanpak tijdens het Congres Circulaire Economie te ervaren.

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk binnen de kringloop houdt. Zij slaan de handen ineen voor een duurzamere toekomst. Vol enthousiasme geven alle partijen – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen.

Het Congres Circulaire Economie Noord-Nederland heeft een vol en interactief programma. Zo is er een busreis waarbij de deelnemers een bezoek brengen aan een inspirerende locatie waar ontwikkeling en toepassing centraal staan, met de keuze uit de thema’s landbouw; kunststoffen; groene chemie; bouw; biomassa en circulair ondernemerschap.

Er kan onder andere gekozen worden voor een bezoek aan de Koloniën van de Weldadigheid, waar het draait om de integrale aanpak die nodig is voor de ontwikkeling van de Circulaire Economie en Omrin met haar vestiging op Ecopark de Wierde in Heerenveen. Hier beleven de deelnemers een ware circulaire experience door kennis te maken met praktische (kunststof) toepassingen. Ook kan er gekozen worden voor het Emmtec terrein in Emmen, Suiker Unie suikerfabriek Vierverlaten in Groningen, de Zernike Campus in Groningen en Proefboerderij de Kollumerwaard in Munnekezijl.

