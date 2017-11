Vervoer en OV Geschreven op 28-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De GO!-NH Accelerator versnelt MKB-bedrijven en startups. Nieuw denken, nieuwe vaardigheden en nieuwe partners zijn vereist.

Het eerste programma draait om duurzame mobiliteit en is voor startups, innovatieve MKB-bedrijven, grote organisaties en instellingen.

GO!-NH brengt alle relevante partijen bij elkaar om dit ecosysteem van duurzame innovaties te activeren, te verbinden en te laten groeien.

In een programma van 3 maanden ga je van idee tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts uit de praktijk ontwikkel je je bedrijf in een beschermde omgeving. Hiermee maak je in enkele maanden stappen die je normaal gesproken in een jaar maakt. GO!-NH is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en Innomics.

Inschrijving Challenge: Uiterlijk zondag 14 januari 2018 om 23.59 uur.

Final Selection Days: 31 januari tot en met 2 februari 2018

De beste 20 teams ondergaan een driedaagse intensieve innovatiebootcamp, waarin je werkt aan jouw idee, propositie of de specifieke uitdaging.

Accelerator Duurzame Mobiliteit: februari tot en met april 2018

Tijdens de Accelerator krijgen de teams ondersteuning van coaches en experts en doorloop je een intensief programma van workshops en deepdives.

Demo Day: vrijdag 18 mei 2018

De teams presenteren hun propositie en overtuigen hun investeerders, partners en launching customers.

