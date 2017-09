Educatie Geschreven op 27-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Shell en andere fossiele bedrijven zijn steeds vaker te vinden op (basis)scholen. Ze leveren lesmateriaal, geven gastlessen, verzorgen excursies. Ze organiseren zelfs jaarlijks terugkerende festivals, zoals Shell Festival Generation Discover.

In het lesmateriaal van fossiele bedrijven schemert één boodschap door: we blijven nog heel lang afhankelijk van kolen, olie en gas. Is dat de boodschap die we kinderen willen meegeven? Óf willen we kinderen voorbereiden op een leven met schone energie?

Kolen-, olie- en gasbedrijven leren kinderen dat de omslag naar schone energie niet zo’n haast heeft. Dat is een leugen en schadelijk voor kinderen en de maatschappij. Wij vinden: fossiele bedrijven horen niet thuis in het onderwijs. Net zo min als de tabaksindustrie. Fossiele bedrijven geven op (basis)scholen les over fossiele brandstoffen, over werken op boorplatforms, over schone energie en de energietransitie. Kinderen leren dat de transitie nou eenmaal tijd kost. Dat we voorlopig niet zonder fossiel kunnen.

Hoe langer ze kolen, olie en gas kunnen blijven verkopen, hoe meer winst voor fossiele bedrijven als Shell, NAM, GasTerra, GasUnie en Nuon. Het is in hun belang om net te doen alsof de energietransitie niet zo’n haast heeft. Die boodschap verspreiden ze ook op (basis)scholen. Dat is behoorlijk cynisch, als je bedenkt dat juist kinderen het meest te lijden krijgen van klimaatverandering.

Ben je grootouder, ouder, kind of bezorgd om het klimaat? Kom zaterdag 30 september 2017 naar Den Haag voor een vrolijke klimaatmars. Kom naar de creatieve klimaatparade: “Ontmasker Shell”. Verzamelplaats: Koekamplaan – Malieveld Den Haag. Tijd dat we bij elkaar komen: 30 september 12.30 uur. Start mars: 13.00 uur. Einde mars 15.00 uur. We vragen alle deelnemers een mooi masker te maken voor de parade. Omdat het om de toekomst en het milieu gaat: We nodigen iedereen uit zich als mosmens op te maken. Wil je weten hoe je het mosmasker kan maken? Bekijk de make-up tutorial.

We laten onze stem horen op een symbolisch moment: de zaterdag voordat Shells jaarlijkse greenwash kinderfeestje Generation Discover losbarst op het Malieveld. We zeggen de minister: “Bedrijven die nog steeds winst maken met kolen, olie en gas, horen niet voor de klas. De fossiele industrie is schadelijk voor de toekomst van kinderen en heeft daarom niets te zoeken tussen onze kinderen. Zet fossiele bedrijven op de zwarte lijst van (basis)scholen. Net als de tabaksindustrie.”

Wij zijn ouders van jonge kinderen, ouders van oudere kinderen, studenten, stellen en singles. Wij zijn geschrokken en verontwaardigd dat fossiele bedrijven het onderwijs gebruiken om hun kolen, olie en gas zo lang mogelijk te verkopen.

Hoe langer wij nu doorgaan met kolen, olie en gas, hoe moeilijker het leven over 30 jaar. Hoe langer wij keuzes uitstellen, des te zwaarder onze kinderen het later krijgen. Wij zijn Fossielvrij Onderwijs, een startende groep onder de vlag van Fossielvrij. Op zaterdagmiddag 30 september lopen we in een vrolijke mars naar het ministerie van Onderwijs. We vragen de minister: geen kolen, olie en gas in onze klas! Loop je mee?