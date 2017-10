Geschreven op 24-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In 2017 worden er twee Fairtrade weken georganiseerd. Van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november is het tijd voor de najaarseditie.

Tijdens deze landelijke campagneweken wordt het belang van eerlijke handel door veel supermarkten, wereldwinkels, bedrijven, gemeentes en individuen onder de aandacht gebracht.

In duizenden supermarkten en winkels zijn tijdens de Fairtrade Week diverse Fairtrade producten in de aanbieding. De meest aantrekkelijke aanbiedingen worden gebundeld in de Fairtrade Week actiefolder, die huis-aan-huis verspreid wordt. In heel Nederland vinden er tal van acties en evenementen plaats.

