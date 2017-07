Vervoer en OV Geschreven op 28-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het mobiliteitslandschap ontwikkelt zich in een razend tempo. Ondernemers hebben dagelijks te maken met begrippen als autonoom rijden, last mile, zero emission, car sharing, drone distribution, platooning en meer. Daarnaast is er een groei in pakketdiensten, private lease aanbieders, elektrische fietsverkoop en helaas ook in files.

De MobiliteitsRAI, van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 oktober in de RAI Amsterdam, speelt op al deze aspecten in en biedt door de combinatie van een driedaagse beurs en een tweedaags congresprogramma één moment en plek waar de mobiliteit van morgen centraal staat. De MobiliteitsRAI is dé innovatieve opvolger van de BedrijfsautoRAI.

In het kennistheater op de beursvloer brengen brancheorganisatie TLN, ondernemersvereniging evofenedex en innovatie aanjager TKI Dinalog drie dagen lang een uitgebreid programma. De presentaties en workshops zijn gericht op transporteurs, fleetowners, logistiek dienstverleners, verladers, chauffeurs en autoservice- en garagebedrijven. In korte interactieve sessies worden praktische en innovatieve onderwerpen aangesneden die goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van de professionals met thema’s als milieuzonering, regelgeving en stedelijke distributie.

Het RAI MobiliteitsCongres biedt een breed podium aan professionals uit de mobiliteitssector, producenten, beleidsmakers en politici, om kennis en visie te delen. De toekomst van het wegtransport staat centraal bij diverse seminars, debatten, presentaties en netwerkborrels. De elkaar snel opvolgende innovaties in de transportwereld en mobiele toepassingen komen aan bod in o.a. hackatons en de demo’s van TransportLab.

De RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 (in het kort Innovation Award) is een jaarlijkse prijs voor innovaties in wegtransport. Een vakjury beoordeelt de innovaties op de onderwerpen innovativiteit, originaliteit, efficiency, duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid, ergonomie en milieu. Inschrijving voor de Innovation Award staat open voor exposanten van de MobiliteitsRAI 2017 en voor leden van RAI Vereniging sectie RAI CarrosserieNL. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan tot en met woensdag 6 september.

De bekendmaking van de winnaar van de Innovation Award vindt plaats op de vooravond van de MobiliteitsRAI tijdens het RAI CarrosserieNL Trailer-Industry Captains Dinner op woensdagavond 18 oktober 2017.