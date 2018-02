Vervoer en OV Geschreven op 9-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De officiële onthulling van de volledig elektrisch aangedreven Hyundai KONA staat gepland op 27 februari 2018 voorafgaand aan de wereldpremière op de Autosalon van Genève van 2018.

Zoals gebruikelijk geeft Hyundai al een voorproefje van deze eerste volledig elektrische SUV. De nieuwe KONA Electric is de eerste volledig elektrische SUV die in Europa wordt gelanceerd. De Hyundai KONA Electric is in de zomer van 2018 leverbaar.

De Hyundai KONA wordt geïntroduceerd met keuze uit twee krachtige elektrische aandrijflijnen, waarvan de sterkste versie een actieradius heeft van 470 kilometer (volgens de nieuwe WLTP-richtlijnen). Bestuurders kunnen profiteren van een breed scala aan gemaks- en connectiviteitsfuncties, evenals actieve veiligheids- en rijhulptechnologieën.

Met de nieuwe Hyundai KONA Electric combineert Hyundai als eerste autofabrikant diverse razend populaire trends. Zo is de KONA Electric een echte SUV, wat volop ruimte, comfort, rijplezier en een hoge zit betekent. Daarnaast is de KONA Electric een volledig elektrisch aangedreven, ecovriendelijke auto die geen schadelijke stoffen uitstoot.

Hyundai maakt er serieus werk van om in 2021 bij de milieuvriendelijkste autofabrikanten ter wereld te behoren en loopt voorop met zijn assortiment ecomodellen. Hyundai was de eerste autofabrikant ter wereld die, in 2013, de eerste commercieel inzetbare auto met brandstofcel aanbod, de Hyundai ix35 FCEV. Onlangs introduceerde Hyundai diens opvolger, de Hyundai NEXO. Deze waterstofauto beleeft op de Autosalon van Genève van 2018 zijn Europese debuut. De Hyundai IONIQ als enige auto er wereld verkrijgbaar met keuze uit drie elektrische aandrijfsystemen: hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch.

