Cradle to Cradle Geschreven op 6-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Geweldig. In Venlo wordt maandag 11 september 2017 de eerste Cradle to Cradle rotonde van Nederland in gebruik genomen. De meest duurzame rotonde van Nederland is gebouwd volgens de principes van Cradle to Cradle. De officiële opening van de rotonde Steyl aan de kruising Roermondseweg – Terracottalaan is om 16.00 uur.

De rotonde is helemaal opgezet volgens de principes van Cradle-to-cradle. Vrijwel alle materialen kunnen worden hergebruikt en veel onderdelen zijn aan het einde van de levensduur terugneembaar.

Giftige stoffen zijn, waar mogelijk, uit de materialen gefilterd. Er wordt beton gebruikt met 70 procent minder CO2-uitstoot dan normaal doordat er gebruik wordt gemaakt van een samengestelde binder in plaats van een traditionele invulling van hoofdzakelijk cementklinker, in combinatie met vezelwapening van rest-staal.

De bouwers zijn bewust afgestapt van asfalt als verharding van de rotonde. Asfalt kost veel meer energie om te maken dan beton, het gaat ook substantieel minder lang mee. De fietsoversteken worden uitgevoerd in rood beton in plaats van met een rode coating. Het voordeel van door en door gekleurd beton ten opzichte van coating is dat er geen toxische stoffen worden gebruikt voor het rood maken van de fietspaden. Beton kun je kleuren met natuurlijke kleurstoffen.

Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd en het groen, waaronder honingbomen, op en om de rotonde Steyl moet fijnstof afvangen. Ook hebben de initiatiefnemers gekozen voor biobased markering en aluminium lichtmasten en verkeersborden. Door toepassing van zonnepanelen en energiezuinige openbare verlichting is het project energieneutraal uitgevoerd en is er mogelijk zelfs een overschot van opgewekte energie.

Zie ook: Het Nieuwe Cradle to Cradle Stadskantoor van Venlo: Icoon aan de Maas – Venlo City Hall: The Green Facade – The New Cradle to Cradle City Hall of Venlo, The Netherlands – Floriade 2012: Het Groenste Cradle to Cradle Kantoor van Nederland Villa Flora – Cradle to Cradle Brug over A73 voor Floriade 2012 en Venlo Greenpark by Movares