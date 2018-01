Cradle to Cradle Geschreven op 11-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Weet jij hoe de Circulaire Economie e?cht werkt? Wat er nodig is voor een succesvolle transitie naar een circulaire organisatie en economie? En wat de belangrijkste circulaire organisatie- en businessmodellen zijn? Ontdek het tijdens de eerste verdiepende Collegereeks Circulaire Economie.

Er wordt veel gesproken en geschreven over de Circulaire Economie, en toch weten nog maar weinig mensen hoe het e?cht werkt. Hoe de economie invloed heeft op klimaat, grondstoffen en vervuiling, en vice versa. Maar helder inzicht in deze complexe kringlopen en hun samenhang is wel een voorwaarde voor een succesvolle transitie van een lineaire naar een circulaire organisatie en economie.

Precies dat inzicht biedt deze collegereeks aan de hand van duidelijke antwoorden op vragen als: wat is dat, een circulaire economie? Als het om meer gaat dan recyclen, wat is er dan voor nodig om anders te denken en anders te organiseren? Wat betekent dat voor mijn bedrijf of organisatie, voor onze processen en business- en verdienmodellen?

Na deze collegereeks: heb je een helder, nuchter en diepgaand inzicht in het concept circulaire economie en heb je inzicht in recente en innovatieve verdienmodellen en financieringsvraagstukken en beschik je over nieuwe kennis en praktische tools om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken.

Jan Jonker, Niels Faber, Hans Stegeman, Jan-Henk Welink, Dick Hortensius en Derk Loorbach zijn de docenten. Tijdens elk college spreken ervaren gastsprekers open over hun ervaringen met het opzetten van circulaire activiteiten binnen hun organisatie. Er is veel ruimte voor vragen en discussie.

Deze Collegereeks Circulaire Economie is waardevol voor: managers, directeuren, CEO’s, CFO’s, DGA’s en interne en externe adviseurs in overheid en bedrijfsleven, kortom voor iedereen die een organisatie circulair wil (helpen) maken en die de eerste stappen richting de circulaire economie al heeft gezet. U kunt zich hier inschrijven. De collegereeks vindt plaats op 6 woensdagen in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Ontvangst: 15.30 uur. Programma: 16.00 – 19.30 uur.

