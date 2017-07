Gezondheid Geschreven op 18-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning. In een woning met genoeg ventilatie slaap je beter, ben je minder vaak ziek en ben je productiever. Aandacht voor binnenlucht in de woning is broodnodig. Want de kwaliteit van de lucht in een woning is veel slechter dan we denken.

Op donderdag 2 november 2017 organiseren Lente-akkoord, VLA en ISSO i.s.m. het Longfonds daarom in congrescentrum 1931 in Den Bosch de Dag van de Binnenlucht.

Een woning goed isoleren én tegelijk ook goed ventileren klinkt in vele oren nog steeds als een tegenstelling. Ventileren kost inderdaad energie, maar is noodzakelijk voor ieders gezondheid. Tijdens de Dag van de Binnenlucht maakt u kennis met de nieuwste inzichten en innovaties en gaat u naar huis met praktisch toepasbare kennis.

De Dag van de Binnenlucht is gericht op iedereen die betrokken is bij wonen en woningbouw, zowel bewoners als bouwprofessionals: consumenten, corporatiemedewerkers, projectontwikkelaars, bouwers, installateurs, adviseurs, vastgoedbeleggers, ambtenaren gemeenten en rijksoverheid, fabrikanten en toeleveranciers. Er is maximaal plaats voor 200 deelnemers. U kunt zich hier aanmelden.