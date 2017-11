Cradle to Cradle Geschreven op 17-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Circulair Commitment Event is hét platform voor innovators, strategen, programmamanagers en anderen in de Metropoolregio Amsterdam die actief (willen) bijdragen aan een circulaire economie.

Het Circulair Commitment Event is er om jou te laten zien wat er al gebeurt ten aanzien van circulaire bedrijvigheid en hoe vooruitstrevend de regio is. Het biedt de frontrunners de mogelijkheid om hun plannen te bekrachtigen, te delen en jullie uit te nodigen tot deelname.

Recyclen van luiers; een onsmakelijk idee? Kom maar ruiken. Nederlandse baby’s zijn niet alleen schattig, maar ook enorme milieuvervuilers. Jaarlijks poepen en plassen ze meer dan een miljard luiers vol. Dat geldt overigens ook voor de oudste Nederlanders: dankzij de toenemende vergrijzing produceren zij een vergelijkbare berg incontinentieluiers. Afval Energie Bedrijf (AEB) vertelt over hoe zij samenwerken om de afvalberg te lijf te gaan door luiers slim uit elkaar te halen en waardevolle grondstoffen als plastics en cellulose opnieuw te gebruiken.

Wat kun je doen met gemaaid gras? Veel! De Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Waterschap Zuiderzeeland creëren bergen met maaisel van de openbare en waterwegen. Dit maaisel is prima te verwerken tot isolatiemateriaal in de bouw. Voor andere bedrijven kan het als basis dienen voor de chemie. Partner NewFoss heeft een waardevolle technologie ontwikkeld die uit dit snoeiafval bruikbare vezels haalt. Met een consortium van partijen gaan we bouwen aan de hoogwaardige verwaarding van maaisel in het Havengebied van Amsterdam, en hier delen we onze plannen voor het eerst.

Circulaire dataservers, een gat in de markt? De Metropoolregio Amsterdam is een van de grootste ICT- en datacenter-hubs van Europa. AMS-IX (de Amsterdam Internet Exchange) is bijvoorbeeld dé plek voor grootschalige datacenters. Supersnel internet is natuurlijk geweldig voor de regionale economie, maar ook reden voor zorg: de berg met afgedankte dataservers groeit namelijk gestaag. Uit onderzoek blijkt dat we niet altijd weten wat er met deze afgedankte apparaten gebeurt, en al helemaal niet of deze weer worden hergebruikt. Vanaf nu gaat dat anders: na consultatie met 24 marktpartijen hebben HPE, ICT Milieu, Evoswitch en Amsterdam Green IT de handschoen opgepakt in samenwerking met de Amsterdam Economic Board om te kijken hoe we de dataservers, waardevolle componenten en materialen langer en beter kunnen behouden. Ze vertellen je alles over hun vernieuwende aanpak.

De Amsterdam Economic Board staat aan de wieg van deze ontwikkelingen en signaleert business mogelijkheden voor het verwerken van afvalstromen tot waardevolle grondstoffen, brengt de juiste partijen bij elkaar om zaken anders te doen en zorgt dat deze met elkaar nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangaan.

Tijdens het eerste Circular Commitment Event werden afspraken beklonken voor textiel, e-waste en agri-food reststromen. Op donderdag 23 november, tijdens het Circular Commitment Event #2 van 16.00 – 18.30 uur in de Wicked Grounds -The Warehouse in Amsterdam, bekrachtigen partijen Circular Commitments voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voor luiers, gemaaid gras en dataservers.

