Cradle to Cradle Geschreven op 24-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Circulaire Economie, een topic wat veelvuldig wordt besproken als de oplossing voor een nieuw gezond economisch systeem. Maar kunnen we ook echt impact maken met Circulaire Economie?

Deze vraag staat centraal tijdens het Circulaire Economie Festival op donderdag 17 mei 2018 in The Kube Honigcomplex in Nijmegen. Een volledig nieuwe opzet om nog meer onderwerpen aan bod te laten komen.

De noodzaak voor versnelling is hoog, maar bied ook veel kansen. Hergebruik van reststromen, recycling, duurzaam bouwen, het zijn allemaal onderwerpen die terugkomen op het festival.

Krijg jij veel te maken met vraagstukken die betrekking hebben op Circulaire Economie? Of gaat de organisatie waar je voor werkt de komende jaren veel meer doen met Circulariteit? Natuurlijk! Want de klimaatdoelen komen steeds dichterbij! Tijdens het Circulaire Economie Festival ga je hier veel over horen. Denk aan bijvoorbeeld een grote corporate zoals Ikea of de gemeente Nijmegen die jou meenemen in hun proces tot waar ze nu zijn en wat hun visie voor de toekomst is.

Wil je liever de diepte in? Vraagstukken uit bijvoorbeeld de bouw, de zorg, openbare ruimte of afvalstromen? Tijdens onze in-depth sessie nodigen we o.a. experts uit van KPMG Nederland, Rabobank Rijk van Nijmegen, Provincie Gelderland en velen meer om hun expertise met je te delen zodat jij meteen de handvatten krijgt aangereikt om hier mee aan de slag te gaan in je eigen organisatie. Vragen hierover? Er zal tijd ingepland worden om aan de expert vragen te kunnen stellen. Up to date worden gehouden over de stand van zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? En wil je ook graag weten wat de wetenschappelijke discussies zijn over dit onderwerp? Ook dit brengen wij naar het congres!

Zie ook: Plastic Whale Circular Furniture: Circulair Kantoormeubilair van Amsterdams Grachtenplastic – New Plastics Economy: Circular Materials Challenge by Ellen MacArthur Foundation –The Circular Design Challenge by OpenIDEO – The Circular Economy: Ellen MacArthur’s Cradle to Cradle Tour in Nederland – Week van de Circulaire Economie 2018: Closing The Loop Wint Circular Award 2018 – De BlueCity Circular Challenge – BlueCity Surfing the New Economy in Tropicana Rotterdam: Bring Balance Back – De Blauwe Economie Versie 2.0 by Gunter Pauli – TEDxFlanders: The Blue Economy System Design by Gunter Pauli –Blauwe Economie in Almere: In Gesprek met Gunter Pauli, oprichter van de Blauwe Economie – Circular Commitment in de Metropoolregio Amsterdam – De Transitieagenda Bouw: De Circulaire Bouw Economie is een Feit in 2050 – The Amsterdam Circular Challenge 2017 Award Event by Clean Capital – Groene Dromen: Cradle to Cradle – Een Circulaire Economie by VPRO Tegenlicht – Één Zwaluw Voorspelt Veel Goeds: Resultaten Onderzoek Business Modellen Circulaire Economie – Duurzaam Denken Doen: Inspiratieboek voor onze Gezamenlijke Toekomst by Jan Jonker – Nieuwe Business Modellen by Jan Jonker: Samen Werken aan Waardecreatie – Circular Valley: Our Circular Future Begins in Valley – Creating Circular Value