TKI Biobased Economy en RWE organiseren dit jaar samen het tweedaagse Circulair Congres op woensdag 14 en donderdag 15 maart 2018 in de Amer Centrale in Geertruidenberg.

Het thema: Agrifood, chemie en energie samen naar een circulaire economie.

Het Circulair Congres is dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van biobased economy elkaar ontmoeten.

Op beide dagen kunt u kennis nemen van interessante initiatieven, uw netwerk verbreden, meedoen met interactieve sessies en dit alles afronden tijdens de netwerkborrel.

De eerste dag staat in het teken van herkomst en beschikbaarheid van diverse soorten biomassa. En de technische ontwikkelingen en mogelijke toepassingen van biomassa in de circulaire economie. Taco Douma, Director RWE, Inge Stupak, University of Copenhagen en Mark Thomas Lyra, CEO Cosan Biomassa vertellen u er meer over.

Op dag twee komen strategische ontwikkelingen aan bod. Kom luisteren naar Martin Junginger, Universiteit Utrecht, over de optimalisatie van internationale biomassaketens. Of naar het verhaal over de Zambezi procedure, een nieuwe methode om diverse chemicaliën uit hout te winnen. Of ga mee met de rondleiding in de Amercentrale.

Het Circulair Congres is de opvolger van de Landelijke Netwerkbijeenkomsten Biobased Economy. Aanmelden kan tot 1 maart 2018

