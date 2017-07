Cradle to Cradle Geschreven op 11-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Almere wil als organisator van de duurzame wereldexpo Floriade vóór het jaar 2022 uitgroeien tot een energie-neutrale en afvalloze stad. De gemeente heeft daarvoor Gunter Pauli, oprichter van de Blauwe Economie, uitgenodigd om hier de komende jaren vorm en richting aan te geven.

Na een korte inspirerende presentatie over de Blauwe Economie gaat Gunter Pauli met de zaal in gesprek over uw uitdagingen, ambities en ideeën. Dit is de kans om als bewoner van Almere bij te dragen aan het opzetten van een betere lokale economie in Almere.

Dit programma op woensdag 12 juli in in Het Eksternest in Almere is onderdeel van het driedaagse bezoek van Gunter Pauli aan Almere waarin hij de stad analyseert en de kansen in kaart brengt. Hiervoor spreekt hij met onder andere bedrijven, lokale overheid, kennis- en onderwijsinstellingen, (sociaal-) ondernemers en natuurlijk met bewoners. De zogenoemde kansenkaart die deze dagen wordt vormgegeven kan niet zonder de input van de mensen die in Almere leven, wonen en werken. Dit programma staat daarom ook volledig in het teken van de bewoners van Almere.

De Blauwe Economie is een andere manier van economisch denken. Er wordt in de basisbehoeften voorzien met wat lokaal voorhanden is. Het is gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. In een blauw businessmodel worden er altijd verschillende inkomensstromen gegenereerd, onder anderen door afval of output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces. De Blauwe Economie stelt zich ten doel banen te creëren en sociaal kapitaal op te bouwen zonder hierbij de natuurlijke omgeving te vervuilen of uit te putten.

Een al bekender voorbeeld uit de blauwe economie is het kweken van oesterzwammen op koffieprut zoals RotterZwam in het oude Tropicana in Rotterdam.

