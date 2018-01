Biologisch Geschreven op 2-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 17 januari 2018 de Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle. De vakbeurs voor de biologische sector trekt jaarlijks ruim 10.000 bezoekers.

Dé Bio-beurs is voor iedereen die professioneel geïnteresseerd is in biologisch. De Bio-beurs vindt elk jaar in januari plaats, in de IJsselhallen in Zwolle. Dit jaar op woensdag 17 en donderdag 18 januari 2018.

De beurs richt zich op iedereen die werkzaam is in de biologische sector: van boer, via handel en verwerking tot en met winkeliers. Ook adviseurs en onderzoekers vinden er hun plek. Alle producten op de Bio-beurs zijn (mits mogelijk) gecertificeerd als biologisch product.

De beurs bevat ruim 350 stands waar bezoekers kennismaken met nieuwe biologische producten en diensten. De vakbeurs richt zich onder andere op agrariërs, tussenhandel, horeca en onderzoekers. Naast een inhoudelijk programma met meer dan tachtig workshops en presentaties is er een Foodplein met kookdemonstraties met biologische producten.

Daarnaast is er een Pureness-hal waar de ontwikkelingen in lifestyle producten zoals biologische cosmetica en kleding te zien zijn. De technische innovaties in de biologische landbouw worden getoond in de BioMechaTech-hal. De Bio-beurs wordt sinds 2015 georganiseerd door Bionext en de IJsselhallen (Libéma). Bionext is de ketenorganisatie van de biologische sector in Nederland.

Pureness: Beauty, Wellness & Health is een nieuw onderdeel van de Bio-beurs. Bij Pureness ligt het accent volledig op de ontwikkelingen in gezonde en natuurlijke lifestyle producten met de hoogste kwaliteitseisen.

De Bio-beurs breidt de aandacht voor mechanisatie en techniek in 2018 sterk uit met het een nieuwe BioMechaTech-hal. Demonstraties, het meet&greet terras en stands met techniek en mechanisatie voor de biologische landbouw. Een belangrijke ontwikkeling is de uitbouw van mechanisatie en techniek, gericht op biologische telers en gangbare telers met omschakelinteresse. Want ook de biologische landbouw integreert in hoog tempo nieuwe technologische oplossingen die de natuurlijke en duurzame biologische landbouw versterken.