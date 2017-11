Vervoer en OV Geschreven op 6-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Wil de binnenvaart de schoonste modaliteit blijven ten opzichte van weg en spoor, dan moet de sector versneld verduurzamen. Met deze dringende boodschap komt het Centraal Bureau voor de Rijn & Binnevraat (CBRB) tijdens het Binnenvaart Jaardiner op vrijdag 24 november 2017 dat als thema heeft De Groene Versnelling.

Tempo is nu echt vereist, stelt deze brancheorganisatie. Het CBRB is dan ook positief over het kabinetsplan om met de sector een Green Deal te sluiten.

De opgave waarvoor de binnenvaart richting 2050 staat wat betreft de terugdringing van milieuschadelijke emissies (NOx en PM) én broeikasgassen (CO2), vereist een structurele aanpak. “De zo hoog nodige transitie gaat echter niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat marktpartijen en overheid samen stappen zetten om te versnellen en de transitie naar een toekomstbestendige vervoersmodaliteit mogelijk te maken: schoon, veilig en concurrerend ten opzichte van andere modaliteiten’’, aldus directeur Robert Kasteel.

Het CBRB wil snel overeenstemming over de Green Deal om binnenvaartschepen duurzamer te maken. Kasteel: “Het gebrek aan bereidheid om voor milieuvriendelijk vervoer te betalen, betekent een extra belasting voor scheepseigenaren. Maatregelen die de binnenvaart ondersteunen zijn zeer wenselijk. Zoals het regeerakkoord vermeldt, kan de binnenvaart een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg én het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat.’’

Het CBRB zet actief in op aanpassing van wet- en regelgeving, het opstellen van een transitiemodel en het bepalen van incentives. Daarnaast inventariseert het vergroeningstechnieken en deelt in kennis hierover. Belangrijk initiatief is nu de opzet van een Fonds Vergroening Binnenvaart. Kasteel: “Maar een financieringsfonds is niet voldoende. We staan voor cruciale vragen: leidt de huidige regelgeving tot het achterblijven van milieu- en klimaatprestaties? Hoe beïnvloedt de onzekerheid over de kosten en baten van nieuwe technieken de besluitvorming over investeringen?

Komen er meerdere stimulerende maatregelen om de gewenste versnelling van de vergroening te bereiken? Doen verladers voldoende mee?’’

