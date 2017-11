Vervoer en OV Geschreven op 6-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De wintertijd is ingegaan. De dagen worden korter en de temperatuur daalt hard. De dagen om er nog lekker op uit te trekken met je sportieve fiets worden steeds beperkter.

Zet jij je tweewieler in de fietstrainer, ga je spinnen in de sportschool of verruil je racefiets in deze maanden voor een mountainbike?

Natuurlijk kun je ook alvast wegdromen naar volgend seizoen. Als de donkere koude dagen voorbij zijn, is het namelijk weer tijd voor Bike MOTION Benelux in de Jaarbeurs Utrecht. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 maart 2018 vind je daar de nieuwste fietsen, hipste outfits en de laatste snufjes.

Verwacht merken waaronder Cannondale, Canyon, Giant, Koga, Merida, Specialized, Trek en van Nicholas en meer.

Neem deel aan toffe activiteiten, test de nieuwste modellen op het (e)-MTB parcours, bewonder de gaafste ‘fixies’ of plan alvast een mooie rit op het toertochtenplein.

Eén ding is zeker: na een bezoek aan Bike MOTION ben je helemaal klaar voor de start van weer een prachtig fietsseizoen!

Zie ook: De Fiets en Wandelbeurs 2018 in Nederland en België – De e-bike Xperience 2018 in de Jaarbeurs Utrecht – Nederlanders Fietsen Steeds Meer: Elektrische Fiets Steeds Populairder in Nederland – Waarom Is de Fiets Zo Populair in Nederland Infographic? Fietsen Is Goed voor het Milieu en Gezond – Fietsnelwegen in Nederland: Non stop op de fiets naar de binnenstad – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad – De elektrische Babboe bakfiets, de Babboe E-Power –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – Het Nationaal Fietscongres 2018 in Rotterdam: De Tour de Force Innovatieprijs 2018 – Dutchfiets: De Fiets van Recyclebaar Kunststof met Statiegeld