Goed Doel Geschreven op 16-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op dinsdagmiddag 20 februari vindt het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala plaats in Singer Laren. Tijdens deze bijzondere middag wordt bekendgemaakt hoeveel geld er in 2018 wordt geschonken aan cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland.

Dankzij uw deelname kon de BankGiro Loterij in 2017 maar liefst 66,9 miljoen euro verdelen onder 66 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. De helft van ieder lot waar u mee meespeelt, gaat naar musea en andere culturele instellingen. Daarmee steunt u bijzondere projecten waardoor cultuur behouden blijft en toegankelijk wordt.

Zie ook: Postcode Loterij Goed Geld Gala 2018: Ruim 357 Miljoen Euro Voor 112 Goede Doelen – VriendenLoterij Goed Geld Gala 2018: Welke Goede Doelen Ontvangen Dit Jaar Een Donatie?