Vraag jij je wel eens af wat er met je weggegooide peuk gebeurt? Waarschijnlijk niet, dacht kunstenaar Isaac Monté. En dus maakte hij een sterk staaltje haute couture aan de hand van peuken die tijdens Welcome to The Village 2016 zijn geraapt. Hij maakte en muts en een sjaal van ruim 16.700 sigaretten peuken.

De peuken zijn vorig jaar op de Groene Ster geraapt door studenten Hospitality en Tourism van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. De Belgische kunstenaar Isaac Monté stopte de peuken in een versnipperaar en liet ze daarna tot garen spinnen waarmee hij de muts en de sjaal kon breien. Het breien kostte ongeveer twee weken.

Met het kunstwerk wil Monté laten zien hoeveel schade sigarettenpeuken de natuur aan kunnen richten. Per jaar gooit een roker gemiddeld 2 kilogram aan peuken weg. Geschat wordt dat er jaarlijks wereldwijd 4.5 triljoen filters wordt weggegooid. Sigarettenfilters bestaan uit celluloseacetaat, een synthetische kunststof die niet afbreekbaar is. Een peuk die in het water wordt gegooid, kan ruim 40 liter regenwater vervuilen. Daarnaast eten veel dieren opgerookte sigaretten waardoor ze vergiftigd worden en sterven.

Het kunstwerk van Isaac Monté is te vinden in een verrijdbare vitrine bij de hoofdingang van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Op de komende editie van Welcome to the Village op 21, 22 en 23 juli in de Groene Ster in Leeuwarden zijn de sjaal en muts te zien, met daarbij informatie over de gevolgen van rondslingerende peuken. Zie ook: Vogelnestjes Gemaakt van Sigaretten Peuken: The Filter Factory by Isaac Monté