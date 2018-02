Geschreven op 20-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Een consortium van bedrijven, bestaande uit Air Liquide, AkzoNobel Specialty Chemicals, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam, heeft een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de eerste investeringen in een geavanceerde waste-to-chemistry installatie in Rotterdam.

De bedoeling is dat dit de eerste installatie van dit type in Europa wordt die een duurzaam alternatief biedt voor afvalverbranding, door plastic en gemengd afval om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de industrie.

Met deze investeringen voor detailengineering, het oprichten van een speciale joint-venture en het afronden van de vergunningsprocedure is een bedrag van 9 miljoen euro gemoeid. Het consortium streeft ernaar de finale investeringsbeslissing voor het project van naar schatting 200 miljoen euro later dit jaar te kunnen nemen en heeft de Rabobank aangesteld als adviseur voor het financieringsproces.

Realisatie van het project wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat werkt aan nieuwe mechanismen om opschaling van de nieuwe technologie te bevorderen en daarmee de transitie naar een koolstofarme economie te stimuleren. Ook is er ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

De installatie kan 360.000 ton afval verwerken tot 220.000 ton of 270 miljoen liter groene methanol. Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000 huishoudens en vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 300.000 ton. De installatie met de exclusieve technologie van het Canadese Enerkem wordt in het Botlek-gebied van de Rotterdamse haven gerealiseerd.

Niet-recycleerbaar gemengd afval, waaronder plastic, wordt eerst verwerkt tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Methanol wordt nu nog meestal uit aardgas of kolen geproduceerd. De fabriek zal worden uitgerust met twee productielijnen. De installatie in Rotterdam profiteert van de hypermoderne infrastructuur van de Rotterdamse haven, en van de samenwerking met Air Liquide en AkzoNobel voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook afnemer van de groene methanol.

