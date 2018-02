Geschreven op 5-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Richard Hardiman, een ondernemer uit Zuid-Afrika, zag daar jongens in de haven met een bootje en een schepnet plastic uit het water vissen. Hij bedacht zich dat dat veel sneller, slimmer en efficiënter kan. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde hij een concept om met een drone plastic uit het water te vissen: de Waste Shark.

In Zuid-Afrika kwam hij niet veel verder, maar gelukkig kreeg hij in 2015 een telefoontje van PortXL. In 2016 heeft hij het PortXL-programma doorlopen en kwam via het netwerk van het Havenbedrijf in contact met startups en faciliteiten op RDM. Tevens sloot hij met Havenbedrijf Rotterdam een contract, waarbij hij zijn prototype verder kon ontwikkelen.

Genuin Engineering in samenwerking met RDM Makerspace én Jules Dock, startups op RDM, helpen hem met het maken van zijn prototypes en producten. Met de faciliteiten van Hogeschool Rotterdam op RDM, kon hij (en kan hij nog steeds) in het Aqualab en de Dronehaven zijn prototypes testen en verbeteren.

De Innovation Connector is hét loket dat rechtstreeks toegang biedt tot de latest applied tech faciliteiten, kennis en kunde om van idee tot een prototype te komen. Lang niet alle bedrijven hebben ruimte en budget voor bijvoorbeeld industriële robotarmen, 3D-printers, CNC-frezen, lasersnijders of een waterloopkundig laboratorium. Of het ontbreekt aan kennis en ervaring vanuit specifieke disciplines. Met de Innovation Connector heb je rechtstreekse toegang tot de kennisinstellingen op RDM via RDM Centre of Expertise en bedrijven die in Innovation Dock gevestigd zijn, waaronder RAMLAB, IoT Academy, RDM Makerspace, Genuin.engineering, Jules Dock en Studio RAP.

