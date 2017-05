Agenda, Hergebruik-Kringloop Geschreven op 18-5-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting in het verschiet ligt. Dit zijn de zeldzame metalen, die veel gebruikt worden in elektronica.

Hoe gaan we zo zuinig mogelijk om met de resterende hoeveelheid zeldzame metalen en hoe winnen we deze terug uit complexe producten zoals laptops?

Tijdens het symposium Circulaire Noodzaak worden een aantal Nederlandse topexperts op dit gebied samengebracht om u bij te praten over de bedreigingen en kansen in dit werkveld.

Belicht worden de mogelijkheden voor een duurzaam gebruik van schaarse grondstoffen zowel vanuit de wetenschap als de praktijk. Een niet te missen gelegenheid voor iedereen die beroepsmatig of vanuit persoonlijke interesse betrokken is bij de circulaire economie of de grondstoffenmarkt. Natuurlijk biedt de bijeenkomst ruim de gelegenheid om te netwerken!

U kunt zich tot en met 7 juni 2017 aanmelden voor het symposium Circulaire Noodzaak op woensdag 14 juni 2017 van 6:00-18:30 uur op het VVM Bureau in Utrecht.

De sectie Afval van de VVM profileert zich als een discussieplatform van Milieuprofessionals, gericht op de toekomst van afval en het afvalbeleid. Themabijeenkomsten met dit onderwerp zoals de sectie Afval die in de afgelopen jaren heeft georganiseerd, trokken al de nodige aandacht. Hierdoor voelt het sectiebestuur zich gesterkt in het idee dat dit een bindend onderwerp voor de sectie Afval is en in de komende periode nog nadrukkelijker kan zijn.

