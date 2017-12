Geschreven op 18-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Onze oceanen worden overspoeld door miljarden wegwerpflessen – groot én klein – zoals die van Coca-Cola. Al dat plastic bedreigt het zeeleven en komt via de voedselketen uiteindelijk ook op ons bord terecht.

Coca-Cola produceert 110 miljard plastic wegwerpflessen per jaar. Omdat Coca-Cola zich wereldwijd fel verzet tegen goede oplossingen zoals statiegeld, is Coca-Cola medeverantwoordelijk voor de plasticsoep in onze oceanen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de plasticsoep niet nóg groter wordt.

Er bevindt zich al 150 miljard kilo plastic zwerfafval in onze oceanen. En elk jaar komt daar tot wel 12 miljard bij. Dat is een vrachtwagen vol plastic flessen, doppen, tasjes en andere troep per minuut! Terwijl jij je afval netjes recyclet, produceren bedrijven zoals Coca-Cola alleen maar meer nieuw wegwerpplastic. Plastic dat nóg meer schildpadden, walvissen en ander zeeleven in gevaar brengt.

De wegwerpindustrie is de bron van het plasticprobleem. Daarom beginnen we bij Coca-Cola, de grootste frisdrankproducent ter wereld. In zijn eentje produceert dit bedrijf jaarlijks 110 miljard nieuwe plastic wegwerpflessen – groot én klein. Dat zijn er 3.400 per seconde! Een groot deel daarvan belandt in verbrandingsovens, op stortplaatsen en in onze oceanen. Om de stroom van plastic zwerfafval naar onze oceanen te stoppen, moet Coca-Cola zijn plastic voetafdruk drastisch verminderen.

Een wereld zonder wegwerpplastic, dat is wat wij willen. Voor de miljoenen dieren die erdoor bedreigd worden – en ook voor jou, omdat je graag in een schone, groene wereld leeft. We eisen daarom van Coca-Cola dat het wegwerpplastic uitfaseert en investeert in duurzame alternatieven. Ook moet het zich niet langer verzetten tegen de wereldwijde invoering van statiegeld: meer recycling en hergebruik zijn cruciaal om onze oceanen te redden.

Doe je mee? Teken de petitie

Terwijl er elke minuut een vrachtwagenlading plastic in zee komt, heeft Coca-Cola nog geen verbetering beloofd. Daarom rijdt de Kerstman de Coca-Cola kersttruck achterna met de Cola-Crap vuilniswagen.

Greenpeace rijdt de komende tijd met een gepimpte Kerst-vuilniswagen achter de Coca-Cola Kersttruck aan. Coca-Cola toert door het land met zijn kersttruck om het ultieme kerstgevoel verspreiden. Voor Greenpeace het uitgelezen moment om de fabrikant op de gevolgen van zijn plastic voetafdruk te wijzen. Coca Cola spiegelt de consument graag een prachtige, harmonieuze en perfecte wereld voor. Greenpeace wijst Coca Cola de weg om daadwerkelijk een stap te zetten naar een mooiere wereld, zonder de enorme hoeveelheden plastic in de oceanen.

Volgens Greenpeace moet de multinational zich veel meer richten op het hergebruiken van de flessen recyclen van de grondstoffen en investeren in alternatieven voor plastic. Momenteel gebruikt Coca-Cola in Nederland slechts 39% gerecycled materiaal. Wereldwijd scoort het bedrijf nog veel slechter. De fabrikant gebruikt gemiddeld slechts 7% gerecycled materiaal in zijn flessen en de hoeveelheid wegwerpplastic die de multinational gebruikt groeit jaarlijks.