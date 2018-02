Geschreven op 19-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Al meer dan 200 maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Gezamenlijk nemen ze een duidelijk standpunt in: op kleine PET-flessen en blikjes moet ook statiegeld komen, net zoals het statiegeld op grote PET-flessen.

En snel: “Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd”, aldus de alliantie.

Nadat afzonderlijke gemeenten zich al hadden aangesloten, zette de commissie milieu, energie en mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het onderwerp op de agenda. Het besluit dat de VNG zich aansluit is daarmee heel dichtbij gekomen.

Al 72 Nederlandse gemeenten zijn nu partner van de Statiegeldalliantie. Zij vragen aan het kabinet Rutte om statiegeld dit jaar uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Ook de eerste Nederlandse provincie, Noord-Brabant, voegt zich bij de beweging. Ekoplaza is de eerste supermarktketen die zich als voorstander van statiegeld uitspreekt en in de alliantie stapt.

Het draagvlak voor statiegeld groeit razendsnel verder. De Statiegeldalliantie ging van start eind november. De tellervan het totale aantal organisaties, bedrijven en gemeenten die aansloten bij het Nederlands-Belgische initiatief staat nu op een indrukwekkende 216 partners.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.

Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar. In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in de openbare ruimte in 2015 op ongeveer 155,4 miljoen euro geschat. Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt. Ook worden miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes, opruimacties (clean ups) en extra afvalbakken besteed. Dit alles zonder structureel resultaat: onze straten, stranden, wateren en natuurgebieden blijven vervuild.

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de meer dan 37 landen en regio’s waar het al ingevoerd is. Van Zweden tot Australië en van Duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van PET-flessen en blikjes van meer dan 90 procent. In Europa alleen al hebben meer dan 115 miljoen mensen toegang tot een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes. Deze bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken. In Europa kiezen steeds meer landen voor statiegeld. Schotland en Malta hebben in september beslist (nadat Coca Cola in Schotland zijn lobbyverzet opgaf). De Europese Commissie organiseerde onlangs de eerste stakeholdersbijeenkomst ooit over het onderwerp.

