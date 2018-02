Geschreven op 27-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Starbucks gaat vanaf 26 februari een heffing van 5 pence voor dranken in wegwerpbekers invoeren tijdens een test in Londen. De drie maanden durende pilot vindt plaats op 35 locaties in Londen. Starbucks hoopt dat de heffing tot een soortgelijk succes leidt als de bestaande heffing op plastic tasjes.

De 5 pence-heffing moet klanten stimuleren om herbruikbare bekers bij zich te dragen en daardoor het gebruik van wegwerpbekers drastisch te verminderen.

Wegwerp koffiebekers bestaan voornamelijk uit karton met een dunne laag van polyethyleen. Het laagje is moeilijk te verwijderen, waardoor de bekers niet via de gebruikelijke kanalen gerecycled kunnen worden. Per dag worden er naar schatting een half miljoen wegwerpkoffiebekers in het Verenigd Koninkrijk weggegooid.

De resultaten van een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Starbucks, lijken veelbelovend. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek geven namelijk aan dat ze bereid zijn om met een herbruikbare beker geld te besparen en afval te verminderen.

“We hopen dat deze heffing klanten aanspoort om het gebruik van wegwerpbekers met een plastic laagje te heroverwegen, zoals zij dat hebben gedaan met plastic tasjes”, licht Simon Redfern, vice president communications bij Starbucks Europe toe. Redferns verwijst hier naar het succes van de 5 pence-heffing op plastic tasjes, die in 2015 landelijk werd ingevoerd. Sindsdien is het gebruik van plastic tassen met 83 procent gedaald.

De Britse overheid onderzoekt in hoeverre heffingen het gebruik van wegwerpplastic verder kunnen verminderen. Een groep kamerleden drong er in januari nog op aan om een 25-pence heffing, de zogenoemde ‘latte-levy’, op dranken in wegwerpbekers in te voeren. Starbucks is nu de eerste koffieketen in het Verenigd Koninkrijk dat op eigen initiatief met een heffing gaat experimenteren.

Starbucks hanteert sinds 1998 al korting voor klanten met herbruikbare bekers. In 2008 werd dit van 10 tot 25 pence verhoogd. Een verhoging tot 50 pence in 2016 leverde echter niet het beoogde resultaat op, waarna de korting weer naar 25 pence werd teruggebracht.

