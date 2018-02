Geschreven op 22-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Zo langzaam maar zeker wordt het weer tijd voor het evenementen seizoen in Nederland. Helaas ook een periode dat er bij heel veel evenementen nog steeds gebruik wordt gemaakt van wegwerpplastic bekers. Met een enorme berg plastic afval als gevolg, die dan door een reinigingsdienst moet worden opgeruimd.

Dat er sinds 2010 al sprake is van een verplichting voor evenementen, bedrijven en instellingen die meer dan 500 éénmalige kunststof drinkbekers per week gebruiken om die bekers gescheiden in te zamelen en te recyclen lijkt iedereen helemaal vergeten te zijn.

Maar het kan ook anders. Dat is op vele festivals, zoals de Parade, al heel vaak bewezen. Een mooi voorbeeld is het Bevrijdingsfestival in Almere. Daar werden vorig jaar herbruikbare statiegeldbekers gebruikt. Voor een muntje konden bezoekers een beker kopen die ze de hele dag konden gebruiken. De bekers zijn van goede kwaliteit, met mooie opdrukken van de optredende artiesten. Daardoor werden het hebbedingetjes die de mensen vaak als souvenir mee naar huis hebben genomen om ze daar opnieuw te gebruiken.

Andre Rusch, regisseur van Team Schoon van de gemeente Almere was aan het eind van het festival stomverbaasd. “Ik zag nauwelijks afval op straat liggen. Daardoor hadden we maar één veegwagentje nodig om het terrein schoon te maken.” De proef met de statiegeldbekers dus bijzonder goed geslaagd voor de gemeente. “We hebben er meteen staand beleid van gemaakt voor de komende festivals”, zegt Rusch. Belangrijk daarbij is dat de uitbaters op de Esplanade volop hebben meegewerkt. “Zij moesten extra spoelmachines aanschaffen en bakken. Met als resultaat dat het milieu veel minder belast is.”

De hoeveelheid afval die de bezoekers hebben achter gelaten op het festivalterrein op de Esplanade tijdens het 5 mei-festival is spectaculair gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit jaar hoefde de reiniging slechts 6 kuub plastic op de ruimen tegen 40 á 50 kuub vorig jaar.

Het plastic dat tijdens het festival toch nog van de Esplanade kwam, wordt gerecycled. Almere heeft geen eigen afvalverwerkingsindustrie. Het plastic van het festival gaat naar Rotterdam en Alkmaar om verwerkt te worden tot grondstoffen waar nieuwe plastic verpakkingen van worden gemaakt. En zo is het cirkeltje weer rond. Met het statiegeldproject hebben de inwoners van Almere dus een wezenlijke bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Zie ook: Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Ecoglazen om Afval te Voorkomen – Food and Biobased Research: Duurzaam Verpakkingsmateriaal van Hernieuwbare Grondstoffen – Het Rapport Bioplastics by OVAM: Bioplastics Zijn Niet Automatisch Milieuvriendelijker – Veel Milieuwinst door Eco-glazen – Afvalmanagement bij evenementen steeds belangrijker – Afvalarme evenementen – Bioplastic PLA bekers geen zegen voor het milieu ! – UNEP Green Meeting Guide 2009 and UNEP Sustainable Events Guide 2012 – Herbruikbare Eco-glazen beter voor het milieu – Evenementen, Bedrijven en Instellingen: Eénmalige Kunststof Bekers Gescheiden Inzamelen – Geen Wegwerpplastic Meer Op Glastonbury MuziekFestival 2019