Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De allereerste plasticvrije pop-up store maakt zijn debuut in d Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam. Dacht jij dat we niet zonder plastic kunnen bij voedsel- en drankproducten?

Het Ekoplaza LAB bewijst het tegendeel! Je vindt maar liefst 680 plasticvrije bio producten in de plastic free winkel.

Plastic verpakkingen rondom voedsel en drank zijn slechts enkele dagen van nut, terwijl ze daarna nog eeuwenlang een verwoestende impact hebben op onze aarde. Ekoplaza LAB is het begin van de plasticvrije beweging. Het begint met het Ekoplaza LAB en deze webshop, maar er wordt hard gewerkt aan een plasticvrij gangpad in elke Ekoplaza.

Door innovatieve composteerbare biomaterialen is er een milieuvriendelijker alternatief gevonden voor plastic verpakkingen. Met het Ekoplaza LAB wordt de eerste stap gezet, zodat we samen een bijdrage leveren aan een gezonde plasticvrije wereld. Dat is wat boodschappen doen bij Ekoplaza anders maakt. Het maakt je trots én het laat je onbezorgd leven omdat je weet dat er geen lelijke neveneffecten zijn.

In samenwerking met milieuactiegroep A Plastic Planet uit het Verenigd Koninkrijk is het Ekoplaza LAB ontwikkeld. laten we hopen dat ook andere supermarkten in Nederland én het Verenigd Koninkrijk snel in onze voetsporen zullen treden. Sian Sutherland, medeoprichter van Plastic Planet: “Het invoeren van ’s werelds eerste Plastic Free Aisle markeert een mijlpaal voor de wereldwijde strijd tegen plasticvervuiling.”

Als goed alternatief voor plastic kan glas prima ingezet worden. Het is helaas nog niet 100% plasticvrij, maar daar wordt aan gewerkt. Er zit namelijk nog een heel klein laagje plastic in de coating van het deksel. Bij Ekoplaza uiteraard BPA-vrij, maar ook deze coating moet plasticvrij worden. Glas is verder een sterk materiaal waarin de kwaliteit van het product goed bewaard blijft. Daarbij is glas oneindig recyclebaar.

De wereld gebruikt elke minuut meer dan 1 miljoen plastic flessen, meestal voor drinkwater. Minder dan 9 procent van die flessen worden gerecycled. Bluewater gebruikt geen plastic flessen; het wordt ter plekke gemaakt en gezuiverd. Schoner en gezonder drinkwater voor een duurzame toekomst zonder plastic flessen in onze oceanen. Goed voor jou, voor de mensheid en voor de planeet.

Ook bij het Ekoplaza LAB vind je Bluewater. Gezuiverd water rechtstreeks uit de gracht. Neem jouw eigen fles mee om ook een slok te proberen.

?

Zie ook: Statiegeld Op Kleine PET-Flessen En Blikjes by De Statiegeld Alliantie – Koninginnedag Rotterdam: Act Green for the Queen – Starbucks Gaat Heffing Invoeren op Wegwerpbekers: Test Op 35 Lokaties in Londen – Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers – Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Ecoglazen om Afval te Voorkomen – Food and Biobased Research: Duurzaam Verpakkingsmateriaal van Hernieuwbare Grondstoffen – Het Rapport Bioplastics by OVAM: Bioplastics Zijn Niet Automatisch Milieuvriendelijker – Veel Milieuwinst door Eco-glazen – Afvalmanagement bij evenementen steeds belangrijker – Afvalarme evenementen – Bioplastic PLA bekers geen zegen voor het milieu – Herbruikbare Eco-glazen beter voor het milieu – Evenementen, Bedrijven en Instellingen: Eénmalige Kunststof Bekers Gescheiden Inzamelen – Geen Wegwerpplastic Meer Op Glastonbury MuziekFestival 2019 – Ban On Single-Use Plastic Across Europe Coming Before This Summer

Great Pacific Garbage Patch: Plastic Soup and Plastic Planet – The Throwaway Mentality and he 5 Oceanic Gyres – Seabin Project by Pete Ceglinski and Andrew Turton: Cleaning our Oceans One Marina at a Time – TEDxGreatPacificGarbagePatch: Living a Sustainable Life by Ed Begley Jr – The Ocean is Connected to Everything by Dr. Sylvia Earle – Trailer Plastic Planet – Recycled Island: Cleaning our Oceans and Creating a Floating City – The Plastiki Expedition by David de Rothschild sets Sail – Tackling Our Nature Deficiency Disorder by David deRotschild – The House of Plastic: Prefab Homes made of Plastic Garbage – The Ocean Cleanup: How We Showed the Oceans Could Clean Themselves – Recycled Island: Cleaning our Oceans and Creating a Floating City – Plastic Soep by Jesse Goossens – The Plastiki Expedition by David de Rothschild sets Sail – The House of Plastic: Prefab Homes made of Plastic Garbage– Stop De Plastic Cola-Crap