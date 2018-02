Geschreven op 9-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

In september 2017 is het tweejarig leerprogramma Afval op School gestart. In dit pro­gramma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld.

Het programma biedt scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en specifiek VMBO-scholen de mogelijkheid om samen met gemeenten, lokale NME centra, netwerken, afvalverwerkende bedrijven en anderen op zoek te gaan naar de voor hen beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om het terugdringen van (zwerf)afval structureel te realiseren.

Zwerfafval vormt op land en in zee een groot pro­bleem en de grondstoffen waar veel producten van zijn gemaakt kunnen nog niet worden hergebruikt. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. Er is nog een hele weg te gaan naar een circulaire economie, waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen niet meer worden uitgeput. In de (nabije) toekomst liggen er dan ook grote uit­dagingen, waar een nieuwe generatie het hoofd aan moet bieden. Deze generatie zit nu op school. Om hen goed toe te rusten is Afval op School gestart.

Om bovenstaande doelen te realiseren, gaat Afval op School met een grote groep scholen concreet aan de slag. In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 wordt samen met partners op tenminste 140 scholen aan afvaleducatie en/of aan afvalscheiding en -pre­ventie gewerkt. Met de leerervaringen op deze scholen worden hulpmiddelen ontwikkeld die alle PO- en VO-scho­len in Nederland kunnen gebruiken. Denk daarbij aan handleidingen, stappenplannen en checklists. Deze hulpmiddelen worden breed gedeeld. Niet alleen met het onderwijsveld, maar ook met afvalinzamelaars, overheden en bedrijven.

Er wordt o.a. samengewerkt met Supporter van Schoon, Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO), Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reiningsma­nagement (NVRD) en Vereniging Afvalbedrijven (VA).

Zie ook: Het Afval Kwartetspel – Kunststof Afval Voortaan Gescheiden Inzamelen: Plastic Heroes en Plastic Power – Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Ecoglazen om Afval te Voorkomen