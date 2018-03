Geschreven op 4-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Statiegeld. Het houdt plastic van straat en uit de zee. Het maakt recycling mogelijk. Veruit de meeste Nederlanders zijn voorstander.

Toch heeft Nederland geen statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes. Onze supermarkten spelen daarin een grote rol. Op 15 maart 2018 debatteert de Tweede Kamer over uitbreiding van statiegeld.

Veruit de meeste Nederlanders zijn voorstander van statiegeld. Met statiegeld verminderen we de hoeveelheid blikjes en flesjes in de natuur met 70 tot 90%. Gek genoeg heeft Nederland nu alleen statiegeld op grote PET-flessen. Teken de petitie, zodat er ook statiegeld op kleine flesjes en blikjes komt. Alleen Ekoplaza is voorstander van statiegeld. Aldi en Lidl blijven neutraal. De andere supermarkten zijn tegenstander.

Ik houd van schone straten en zeeën zonder plasticsoep. Daarom ben ik voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dit voorjaar kan de Tweede Kamer dit invoeren. Maar supermarkten lobbyen achter de schermen tégen statiegeld. Ja, ik teken de petitie omdat ik voor statiegeld ben op kleine flesjes en blikjes.

