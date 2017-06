Agenda Geschreven op 28-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De wereld van het afval. Heeft u die al eens goed bekeken? Dat kan dit jaar, want Renewi nodigt u en uw gezin uit om kennis te maken met de wereld van afval, die eigenlijk … niet bestaat. Ontdek samen met ons hoe uw afval terugkomt als grondstof voor nieuwe producten!

Maak een keuze uit de locaties, kies voor de ochtend- of middagsessie, meld u aan en ontvang uw ticket(s) via e-mail. Op alle data zijn er twee sessies, zodat u kunt kiezen uit de ochtend of de middag: de ochtendsessie (van 10.00 tot 12.30 uur) en de middagsessie (van 13.30 tot 16.00 uur).

Het Geen Afval Festival in Acht op zaterdag 8 juli 2017. U kunt zich hier tot uiterlijk 2 juli 2017 aanmelden.

Het Geen Afval Festival in Stadskanaal op zaterdag 16 september 2017. U kunt zich hier aanmelden.

Het Geen Afval Festival in Vlaardingen op zaterdag 23 september 2017. U kunt zich hier aanmelden

Neem uw oude kleding mee! Op het Geen Afval Festival staat een SWOP-box. Deze box is een speciaal inzamelpunt waar u oude of kapotte kleding en schoenen kunt inleveren. Deze kunnen voor 95% hergebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten, zoals vloerbedekking.

