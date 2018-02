Geschreven op 19-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Plastic wattenstaafjes worden in veel landen in groten getale op het strand en langs de waterkant aangetroffen. Ook in Nederland. De voornaamste oorzaak is dat mensen hun toilet als afvalemmer gebruiken of buitenshuis hun oren schoonmaken.

De staafjes dragen bij aan de plasticvervuiling. Italië heeft eind vorig jaar daarom als eerste land ter wereld de plastic wattenstaafjes verboden.

In het Verenigd Koninkrijk voert City to Sea campagne tegen de plastic staafjes. De campagne, Switch the Stick heeft groot succes. Eind 2016 verklaarden alle grote winkelketens in het Verenigd Koninkrijk dat ze hun eigen huismerk zouden aanpassen. De plastic wattenstaafjes van het eigen merk zouden vóór het einde van 2017 zijn vervangen door papieren staafjes. Sainsbury’s, Boots, Morrisons, Wilko, Lidl zijn hun toezegging nagekomen. Aldi, Superdrug en Asda nog niet.

?

Ook in Nederland weten alle producenten van wattenstaafjes dat er een kans bestaat dat ze in het milieu terecht komen. Wattenstaafjes staan op plek 9 van het meest gevonden rivierafval in Nederland.

Dit blijkt uit het Rivierafval onderzoek 2017 (PDF) van Schone Rivieren. Toch is nog geen enkel huismerk van grote winkelketens gestopt met het plastic staafje, of het nu om Albert Heijn, Kruidvat, Hema, Trekpleister of Jumbo gaat. Bij Ecomonde, die de slogan voor een mooiere wereld voert, zijn de staafjes wel van papier en van biokatoen. Deze aanbieder wijst de grote concurrenten de weg.

Hoe lang zal het nog duren voor de retailers door hun klanten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en het assortiment aanpassen? Zolang dat niet gebeurt, en ook de overheid zich stilhoudt, blijven deze merken kiezen voor de goedkoopste productiewijze (plastic), ook al is er een betaalbaar alternatief (papier). Bron: Plastic Soup Foundation

Zie ook: Great Pacific Garbage Patch: Plastic Soup and Plastic Planet – The Throwaway Mentality and he 5 Oceanic Gyres – Seabin Project by Pete Ceglinski and Andrew Turton: Cleaning our Oceans One Marina at a Time – TEDxGreatPacificGarbagePatch: Living a Sustainable Life by Ed Begley Jr – The Ocean is Connected to Everything by Dr. Sylvia Earle – Trailer Plastic Planet – Recycled Island: Cleaning our Oceans and Creating a Floating City – The Plastiki Expedition by David de Rothschild sets Sail – Tackling Our Nature Deficiency Disorder by David deRotschild – The House of Plastic: Prefab Homes made of Plastic Garbage – The Ocean Cleanup: How We Showed the Oceans Could Clean Themselves – Recycled Island: Cleaning our Oceans and Creating a Floating City – Plastic Soep by Jesse Goossens – The Plastiki Expedition by David de Rothschild sets Sail – The House of Plastic: Prefab Homes made of Plastic Garbage