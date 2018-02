Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

“De aarde staat als een kostbare parel in het heelal. Zij beschikt over een bewonderenswaardige natuur dat een milieu vormt waarbinnen veel soorten van leven mogelijk zijn. Denk aan de planten- en dierenwereld en in het bijzonder aan de mensen.

De ontwikkeling van het leven op aarde, dus ook van jullie en jullie kinderen etc., is sterk afhankelijk van het milieu waarin wij leven.

Helaas wordt de waarde van een goed milieu vaak onderschat en gaat men hier onachtzaam mee om met alle negatieve gevolgen van dien. Het benoemen van de vele aspecten gaat hier te ver. Wel roep ik jullie op om het milieu te respecteren en acties te ondernemen om dit te verbeteren.

Het boek met het avonturenverhaal Jokeledokus en het eilandmysterie, dient ter ondersteuning van mijn oproep aan jullie en aan alle jonge mensen”. Bert Smit

Een avonturenverhaal met een groene boodschap. Het ondersteunt het bewustwordingsproces van onze jonge mensen inzake de milieuproblematiek. Doelgroep: 8 tot ca. 12 jaar.

