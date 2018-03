Geschreven op 11-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De Verpakkingsvrije winkel is onderdeel van een groter en groeiend bewustzijn dat we zuinig moeten zijn op onze planeet.

Zo heeft de huidige wegwerpmaatschappij ervoor gezorgd dat we in vijftig jaar tijd vier keer zoveel huishoudelijk afval zijn gaan weggooien.

Geïnspireerd door de landelijke crowdfundingsactie van de Utrechtse winkel Bag & Buy, bedachten groene denkers en doeners Jeroen Schrama en Anne Gotink, in de zomer van 2015, dat ze in Leiden ook een verpakkingsvrije winkel wilden beginnen. Uiteindelijk startten ze in februari 2016 met een lokale crowdfundingsactie, waarbij ze binnen twee maanden genoeg geld ophaalden om een winkel te openen.

Daarna begon de zoektocht naar een geschikte locatie. Begin juni kwam, uit het niets, het lege V&D pand naar voren. Hierin waren destijds allemaal kleine pop-up winkels gevestigd en er was ook nog een plekje over voor de Verpakkingsvrije Winkel. Na kort beraad besloten Jeroen en Anne om de sprong te wagen en per 1 juli 2016 hebben ze een half jaar in de voormalige V&D gestaan.

Kom langs met je eigen potje, bakje of zakje en bepaal zelf hoeveel je nodig hebt. Onze voedselproducten zijn grotendeels biologisch en waar het kan lokaal geteeld. Ook bieden we steeds meer andere producten aan, die jouw afvalberg kunnen verkleinen. Wil je meer stappen zetten? Dat kan. In Leiden komen steeds meer groene initiatieven van de grond die samen met jou Leiden weer een stukje mooier en duurzamer maken. Laat je inspireren, leef bewust en bedenk: de wereld van Morgen, maken we met z’n allen!

Om wat dichter bij het publiek te komen dat de boodschappen doet, besloten ze dat de tweede locatie in een winkelcentrum moest zijn, dicht in de buurt van de supermarkten. In de Kopermolen, in de Leidse Merenwijk, werden ze met open armen ontvangen. Begin april 2017 kon de Verpakkingsvrije Winkel weer open. Helaas is ook op die locatie geen ruimte meer beschikbaar want er gaat verbouwd worden. De grote vraag is nu: waar zal de winkel zich in 2018 vestigen? Op dit moment is de Verpakkingsvrije winkel in Leiden gesloten. Er wordt druk gezocht naar een nieuw pand waarin de Verpakkingsvrije Winkel weer kan worden geopend.

