Agenda Geschreven op 9-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Op zaterdag 24 maart vindt de 16e editie van de Landelijke Opschoondag weer plaats. Dit jaar met het thema: Eén buurt, één missie! Het doel van deze dag is zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken om samen aan de slag te gaan voor een schonere buurt.

Meedoen is eenvoudig. Organiseer een actie of ondersteun een actie met materialen of iets lekkers als extra stimulans. Al 33 gemeenten en 23.243 Supporters van Schoon doen mee. Meldt jouw actie ook aan.

Ieder jaar groeit het aantal deelnemers aan de Landelijke Opschoondag. Steeds meer buren, scholen, bedrijven, verenigingen en sportclubs zien de waarde in van een dag samen opruimen op straat. Zo waren er vorig jaar een geweldige 113.528 deelnemers. Dat maakte de 15e editie van de Landelijke Opschoondag een recordeditie.

Zie ook: De Week van Nederland Schoon en de Landelijke Opschoondag –Doe een ander je afval niet kado – De Landelijke Opschoondag – De Landelijke Opschoondag: Maas Schoon? Doen Gewoon!

Afvalmanagement bij evenementen steeds belangrijker – Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Ecoglazen om Afval te Voorkomen – Zwerfafval: Dat Is Gewoon Stom – Afvalquiz – Afval Kwartetspel